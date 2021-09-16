Тегеран, , 08:04 — REGNUM 15 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан заявил, что он призвал британского коллегу к тому, чтобы Великобритания выплатила старый долг Исламской Республике. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахиан сообщил в твиттере, что он получил поздравительный звонок от министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, в котором, среди прочего, призвал Соединённое Королевство выплатить свой «старый долг Ирану», возникший в результате аннулированной сделки по продаже оружия.

В твите отмечается:

«Получив телефонный звонок от министра иностранных дел @DominicRaab, выразил готовность к диалогу, основанному на взаимном уважении; осудил бездействие ЕС в соответствии с СВПД; осудил катастрофу, устроенную США в Афганистане, и подтвердил необходимость формирования инклюзивного правительства, подчеркнув, что старый долг Великобритании перед Ираном должен быть полностью погашен».