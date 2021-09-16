Хабаровск, 16 сентября, 2021, 04:32 — ИА Регнум. В Хабаровске открыли первый хоспис — двухэтажный центр паллиативной помощи на восемь палат — 15 коек. Одна из палат рассчитана на совместное пребывание постояльцев с родственниками, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Светлана Шаповалова Хоспис

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Палаты оснащены специализированными медицинскими кроватями с электроприводом, облучателями-рециркуляторами настенными, кислородным концентратором, мониторами состояния пациентов и другим необходимым оборудованием. Кроме этого, в хосписе предусмотрены аппараты ИВЛ и НВЛ. Основной работой персонала станет уход за больными на дому, что позволит охватить наибольшее число тяжелобольных.

По данным краевого минздрава, в паллиативной помощи нуждается около 1,5 тыс. человек. На условиях государственно-частного партнерства в хосписе будут оказывать помощь в рамках обязательного медицинского страхования.

Как сообщало ИА REGNUM, свердловский губернатор Евгений Куйвашев одобрил архитектурную концепцию детского хосписа, который планируется построить на берегу озера Шарташ. Планы по созданию отделения паллиативной помощи детям он обсудил с председателем правления фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко, по инициативе которого был открыт детский хоспис в Санкт-Петербурге, ставший первым таким учреждением в стране.