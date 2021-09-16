Пекин, 16 сентября, 2021, 04:29 — ИА Регнум. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) провел 15 сентября заседание своего Совета председателей, чтобы заслушать доклады о пересмотре законопроектов и внесении поправок в законопроекты, сообщает агентство Синьхуа.

Dong Fang Сессия ВСНП

Председательствовал на заседании председатель Постоянного комитета ВСНП Ли Чжаньшу. Председатель Комитета по конституции и законодательству ВСНП Ли Фэй, представил доклады о пересмотре законопроекта о содействии семейному образованию, законопроекта о сухопутной границе и проекта поправок к Закону об аудите.

Участники совещания рассмотрели вышеупомянутые проекты и настоятельно призвали предпринять усилия по дальнейшему сбору мнений для улучшения проектов.