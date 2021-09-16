Чэнду, Китай, 16 сентября, 2021, 04:23 — ИА Регнум. По состоянию на 5:00 по местному времени 16 сентября было подтверждено двое погибших и трое раненых после землетрясения магнитудой 6,0, произошедшего в уезде Лусянь города Лучжоу провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Phil.cdc.gov Землетрясение

Местные власти сообщили, что погибшие и раненые обнаружены в деревне Каоба, поселка Фудзи уезда Лусянь. Землетрясение, произошедшее в 4:33 утра, также вызвало обрушение некоторых домов. По данным Сейсмологического центра Китая, очаг находился по координатам 29,2 градуса северной широты и 105,34 градуса восточной долготы на глубине 10 км.

Одобренный правительством провинции, штаб по ликвидации последствий землетрясения в провинции Сычуань активировал реагирование второго уровня, второе по величине по четырехуровневой системе реагирования на чрезвычайные ситуации при землетрясениях в Китае.

После землетрясения город Лучжоу приступил к реагированию на чрезвычайные ситуации I уровня и направил персонал для расследования стихийных бедствий и спасения людей. В настоящее время проводятся дальнейшие спасательные работы.