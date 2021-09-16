Хабаровск, 16 сентября, 2021, 04:25 — ИА Регнум. В Хабаровском крае отмечается рост самозанятых — официально зарегистрировано уже 18 010 человек. На начало года особым налоговым режимом пользовались 6174 предпринимателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе правительства региона.

Самозанятый

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Наиболее популярная отрасль среди самозанятых — перевозки: водители такси, грузовиков, микрогрузовиков. Также выбирают парикмахерские, косметические и маникюрные услуги, кондитерскую отрасль.

Налоговый режим подходит тем, у кого общий оборот в год составляет до 2,4 млн рублей или 200 тыс. рублей в месяц. С дохода уплачивается единый налог — 4%, если работа идет с физическими лицами, 6% — с индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве за январь-сентябрь 2020 года на 202 тысячи человек увеличилось количество самозанятых граждан. В сентябре зарегистрировано 26 тыс. самозанятых.