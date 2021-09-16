Чэнду, Китай, 16 сентября, 2021, 04:16 — ИА Регнум. Провинция Сычуань на юго-западе Китая запустила II уровень реагирования после землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло в уезде Луксянь города Лучжоу в 4:33 утра в четверг.

Zeml.info Землетрясение

По данным центра, очаг землетрясения находился по координатам 29,2 градуса северной широты и 105,34 градуса восточной долготы на глубине 10 км. Штаб по ликвидации последствий землетрясения при правительстве провинции Сычуань активировал реагирование второго уровня, второе по величине в четырехуровневой системе реагирования на чрезвычайные ситуации при землетрясениях в Китае.

После землетрясения город Лучжоу приступил к реагированию на чрезвычайные ситуации I уровня и направил персонал для расследования стихийных бедствий и спасения людей. Подробности о разрушениях и пострадавших по-прежнему не уточняются.