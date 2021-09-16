Биробиджан, 16 сентября, 2021, 04:23 — ИА Регнум. Из федерального бюджета Еврейская автономия получит средства на ликвидацию последствий паводка и подготовку к отопительному сезону. Ещё 200 млн рублей региону дадут на благоустройство Биробиджана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября в пресс-службе правительства области. Такие обещания дал полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, который посетил ЕАО.

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На отопительный сезон, к которому ЕАО готовится с большими трудностями, будет перечислено более 1 млрд рублей. Объём финансирования на устранение последствий паводка не был озвучен. 200 млн рублей, выделенных с целью благоустройства столицы региона, будут направлены на проектные работы.

«Президент поставил задачу привести в порядок дальневосточные города. Мы должны выполнить его поручения. В этом большом процессе реновации дальневосточных городов одну из лидирующих позиций может занять Биробиджан», — отметил Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, запуск тепла в Смидовичском районе и столице региона Биробиджане взяла на контроль областная прокуратура. Что касается благоустройства, то жители ЕАО опасаются: проект модернизации городского парка Биробиджана так и останется только на бумаге: деньги на эти цели из федерального бюджета регион получил, но до подрядчика они не дошли. С выплатами подтопленцам ситуация тоже непростая: часть жителей, пострадавших от паводка в прошлом году, до сих пор не получила положенные выплаты.