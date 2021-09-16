Нью-Йорк, США, 16 сентября, 2021, 03:57 — ИА Регнум. Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 15 сентября ростом. Больше других прибавил S&P 500.

(сс) geralt Рост

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 236,82 пункта (0,68%), до уровня 34 814,39 пункта. S&P 500 подорожал на 37,65 пункта (0,85%), поднявшись до уровня 4480,70 пункта. Nasdaq к завершению дня прибавил 123,77 пункта (0,82%), поднявшись до уровня 15 161,53 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,12 (3,01%), до уровня $72,58 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка завершили торги 14 сентября снижением. Больше других потерял Dow Jones.

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