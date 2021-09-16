Вашингтон, , 03:48 — REGNUM Президент США Джо Байден встретится с главой британского правительства Борисом Джонсоном в Белом доме, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

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По их данным, встреча должна состояться в начале следующей недели. Тем не менее назвать конкретную дату источник отказался. Ожидается, что Джонсон и Байден обсудят вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией, взаимоотношений с Китаем, а также противостояние климатическим изменениям.

Ранее британская газета The Times сообщала, что Джонсон намерен встретиться с Байденом в рамках поездки в Соединенные Штаты для участия в Генеральной ассамблее ООН. Источники в Соединенном Королевстве отмечали, что глава британского правительства намерен наладить отношения с Вашингтоном.