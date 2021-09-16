Сычуань, Китай, 16 сентября, 2021, 03:47 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли в результате землетрясения магнитудой 6,0 на юго-западе Китая. Об этом 16 сентября сообщает телеканал CGTN.

Пётр Басин. Землетрясение (фрагмент). 1830

Подземные толчки магнитудой 6,0 были зарегистрированы специалистами Китайского сейсмологического центра в 04:33 по времени Пекина 16 сентября (23:33 мск 15 сентября). Эпицентр землетрясения располагался на территории провинции Сычуань в округе Люсянь города Лучжоу. Очаг подземных толчков находился на глубине десяти километров.

В результате землетрясения погибли два человека, ещё трое получили травмы различной степени тяжести. Информация о материальном ущербе уточняется. На территории округа Люсянь работают спасатели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,0 в китайской провинции Сычуань.