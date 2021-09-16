Петропавловск-Камчатский, , 03:46 — REGNUM На Камчатке отказались принимать участие в выборах депутатов Законодательного собрания сразу три кандидата по одномандатному округу №3, который находится в Петропавловске-Камчатском, сообщает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября на основании официальных данных краевого избиркома.

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От участия в выборах отказались Елена Бештерева («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Евгения Богданова (ЛДПР) и Игорь Капелюх («Единая Россия»). На данном избирательном участке за день до старта голосования остался только один кандидат — Василий Милованов (КПРФ).

Таким образом, выборы на данном избирательном округе стали безальтернативными и должны быть перенесены. Официальных заявлений по этому поводу от краевого избиркома пока не было. Как пишут местные СМИ, данный вопрос будет рассмотрен на заседании комиссии в четвер 16 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, которое посвящено выборам в Государственную думу и адресовано российским гражданам. Соответствующая видеозапись опубликована 16 сентября на сайте Кремля.