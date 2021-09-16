Рабат, , 03:41 — REGNUM Король Марокко Мохаммед VI назначил генерал-лейтенанта Бельхира эль-Фарука новым инспектором вооруженных сил королевства, сообщает агентство MAP.

Флаг Марокко Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В заявлении монарха указывается, что офицера назначили на эту должность «за его профессионализм, высокое понимание ответственности, показанного в ходе выполнения множественных поручений». При этом эль-Фарук будет совмещать эту должность с постом командующего Южной Зоны в Марокко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября король Марокко назначил премьер-министром лидера партии «Национальное объединение независимых» Азиза Ахеннуша. Ранее он занимал пост главы министерства сельского хозяйства. Отметим, партия «Национальное объединение независимых» победила на парламентских выборах в Марокко, получил 102 из 395 мандатов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Марокко назначили нового премьер-министра