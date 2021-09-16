Хаген, Германия, 16 сентября, 2021, 03:36 — ИА Регнум. Полиция Германии сняла заграждения и восстановила движение транспорта в районе синагоги в городе Хаген в земле Рейн-Северная Вестфалия. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба городской полиции на своей странице в Twitter.

Полиция Германии

«Ограждения возле синагоги сняты, дороги снова свободны», — уточняется в микроблоге полиции Хагена.

«Потенциально опасная ситуация» была объявлена в Хагене вечером 15 сентября на территории синагоги и примыкающих к ней кварталов правоохранительными органами города. В преддверии еврейского праздника Йом Кипур, одного из самых почитаемых в иудаизме, в городе дежурили усиленные наряды полиции. При этом сотрудники полиции избегали комментариев из соображений безопасности для жителей города.

Ранее ИА REGNUM сообщало о потенциально опасной ситуации, связанной с синагогой в немецком Хагене.