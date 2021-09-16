Чэнду, Китай, 16 сентября, 2021, 03:35 — ИА Регнум. На юго-западе Китая зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0, сообщает 16 сентября агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в уезде Лусянь города Лучжоу провинции Сычуань на юго-западе Китая в 4:33 по пекинскому времени 16 сентября, сообщает Китайский сейсмологический центр (CENC).

Очаг землетрясения находился по координатам 29,2 градуса северной широты и 105,34 градуса восточной долготы на глубине 10 км. Подробности о разрушениях или пострадавших не сообщаются.