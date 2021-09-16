Красноярск, 16 сентября, 2021, 03:33 — ИА Регнум. В четверг, 16 сентября, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой дождь, температура воздуха +14… +16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Вид на р. Енисей

В 07:15 на Театральной площади было +8 °C.

Ночью с 16 на 17 сентября ожидается до +7… +9 °C, облачно, небольшой дождь.

Скорость юго-восточного ветра 2−7 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В пятницу, 17 сентября, в Красноярске до +18… +21 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью — до +7… +10 °C.

В субботу, 18 сентября, в Красноярске ожидается до +16… +20 °C днём и до +6… +8 °C ночью, облачно, небольшой дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 16 сентября в центральных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

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