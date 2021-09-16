Пекин, 16 сентября, 2021, 03:32 — ИА Регнум. В кинопрокате Китая по случаю Дня образования КНР будет показан четырехсерийный фильм-антология, примерно переведенный как «Я и поколение моего отца», который столкнётся с долгожданным в Поднебесной военным фильмом «Битва на озере Чанцзинь», сообщает агентство Синьхуа.

Terraoko.com Сталин. КНР

Дата выхода «Я и поколение моего отца» перенесена на один день, на 30 сентября, последний рабочий день перед Днем образования КНР который отмечается 1 октября. Праздник известен как золотая неделя для крупного культурного и туристического потребления.

Объявление, сделанное через официальный аккаунт Weibo 14 сентября гласит, что «Я и поколение моего отца» будут выпущены в тот же день, что и «Битва на озере Чанцзинь». «Я и поколение моего отца» совместно режиссировали У Цзин, Чжан Цзыи, Сюй Чжэн и Шэнь Тэн. Все режиссеры исполняют главные роли.

В фильме используется техника коллективного повествования. Он содержит несколько историй разных режиссеров, аналогично фильмам-антологиям «Мой народ, моя страна» и «Я и моя Родина». Последние два попали в кинотеатры примерно в День образования КНР 2019 и 2020 годов соответственно и добились огромного успеха на рынке.

«Битву на озере Чанцзинь» совместно режиссировали Чэнь Кайге, Харк Цуй и Данте Лам, все известные люди в китайской киноиндустрии. Он рассказывает о народных добровольцах Китая в противостоянии агрессии США в Корейской войне (1950−1953).