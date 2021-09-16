Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 03:36 — ИА Регнум. Имущество бенефициара авиакомпании «Трансаэро» в рамках дела о несостоятельности взяли под арест. Обеспечительные меры были наложены на активы Татьяны Анодиной, семья которой, по мнению конкурсного управляющего, контролировала 60% уставного капитала авиакомпании, а сама она «являлась бенефициаром должника на протяжении 20 лет». Под арест попало также имущество ещё четырёх фигурантов, передаёт ИА REGNUM.

Transaero.ru Трансаэро

Размер претензий к бывшим топ-менеджерам и владельцам составляет 245 млрд рублей.

Конкурсный управляющий «Трансаэро» обосновал свои претензии тем, что семья Анодиной на 1 января 2015 года в совокупности контролировала около 60% уставного капитала должника. Из материалов дела также известно, что Анодина является близкой родственницей Ольги и Александра Плешаковых, которым сообща принадлежало более 36% актива. Еще 7% было у их детей.

Под арест были взяты два земельных участка и три нежилых здания в Подмосковье, принадлежащих Анодиной. Росреестру запретили любые регистрационные действия в отношении них.

«По мнению конкурсного управляющего, Анодина Т. Г. может распорядиться вышеуказанным имуществом с целью вывода активов, что затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта о привлечении Анодиной Т. Г. к субсидиарной ответственности», — отмечается в определении суда.

Под арест также попало имущество бывшего гендиректора Дмитрия Сапрыкина, семьи Плешаковых и бывшего главного бухгалтера Андрея Ковалева.

Напомним, авиаперевозчик был признан банкротом осенью 2017 года. На сегодня идёт конкурсное производство и формирование реестра кредиторов. В июне 2021 года компания «Аэрофлот» также потребовала с «Трансаэро» выплаты 122 млн рублей по соглашению о передаче пассажиров.

За два года до банкротства у авиакомпании «Трансаэро» Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта.