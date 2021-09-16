Анадырь, 16 сентября, 2021, 03:39 — ИА Регнум. На Чукотке на «дальневосточном гектаре» открылась первая глэмпинг-база «Умка», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Олег Кугаев ИА REGNUM Природные узоры Чукотки

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Туристический проект реализовал недалеко от села Лаврентия местный предприниматель Максим Крупеня.

«Глэмпинг — хорошая инициатива, совершенно новое направление для Чукотки. Выбрано удачное расположение — Горячие ключи. При этом база удачно вписывается в ландшафт, мобильная, устойчивая. И, что очень важно, предприниматель привлекает местных жителей, молодёжь, и есть планы по развитию. Будем поддерживать», — сказал губернатор Роман Копин.

Для туристов уже поставили несколько купольных сооружений. Главная цель проекта — развитие внутреннего туризма на северо-востоке Чукотки, повышение туристической привлекательности Чукотского района в целом.

Глэмпинг, по своей сути, напоминает кемпинг, но подход здесь диаметрально противоположный. В кемпингах отдыхают люди, которые ради природы готовы пожертвовать комфортом. Глэмпы же, напротив, выбирают те, кто отказываться от привычных удобств не готов даже ради природной красоты.

В программе «Дальневосточный гектар» участвуют уже более 95 тыс. человек. На территории Чукотки люди берут землю для ведения своего дела, занятия сельским хозяйством, строительства жилья и реализации туристических проектов. Действие программы распространилось на российские арктические регионы РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, жители села Котиково Вяземского района Хабаровского края на «дальневосточном гектаре» всем миром построили православный храм.