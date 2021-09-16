Пекин, 16 сентября, 2021, 03:25 — ИА Регнум. Качественные издания, отмечающие исторический вклад Коммунистической партии Китая (КПК) за ее 100-летнюю историю, представлены на 28-й Пекинской международной книжной ярмарке, которая открылась 14 сентября, сообщает агентство Синьхуа.

Книги. Китай

Книжная ярмарка привлекла около 2200 экспонентов из 105 стран и регионов, в том числе 57 из стран «Пояса и пути», сообщил организатор, добавив, что на выставке представлено более 300 000 книг. На книжной ярмарке будет проведено несколько конференций и форумов высокого уровня для содействия культурному обмену между китайскими и зарубежными издателями, добавил организатор.

С Пакистаном в качестве почетной страны-гостя, это первая крупная международная книжная ярмарка, проводимая онлайн и оффлайн в условиях пандемии COVID-19. Книжная ярмарка продлится до 18 сентября.