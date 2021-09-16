Пекин, 16 сентября, 2021, 03:21 — ИА Регнум. Американский научно-фантастический боевик «Главный герой» продолжил лидировать в чарте кассовых сборов материкового Китая 14 сентября, показали специализированные данные, передает агентство Синьхуа.

20th Century Fox Фильм Главный герой

Фильм, повествующий о банковском кассире, который обнаруживает, что он на самом деле является второстепенным игроком в видеоигре с открытым миром, и решает стать героем своей собственной истории, заработал около 7,59 млн юаней (около $1,18 млн) на 19-й день показа.

За ним последовал китайский боевик «Перекрестный огонь», который принес 5,85 млн юаней. Романтическая комедия «Останься со мной» заняла третье место с ежедневным кассовым сбором в 2,88 млн юаней.