Урумчи, Китай, 16 сентября, 2021, 03:18 — ИА Регнум. Государственное финансирование в секторе медицины и здравоохранения достигло почти 157,8 млрд юаней (около $24,5 млрд) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Северо-западного Китая в течение 13-й Пятилетки (2016−2020), сообщили местные органы здравоохранения, сообщает 14 сентября агентство Синьхуа.

Torange.biz Медицина

Часть расходов на здравоохранение, которые несет правительство, увеличилась с 24,4 млрд юаней в 2015 году до 46,6 млрд юаней в 2020 году в регионе, сократив долю личных расходов жителей в секторе до уровня ниже 30%, сказал заместитель главы региональной комиссии здравоохранения Цуй Янь.

Синьцзян инвестировал 438 млн юаней в строительство 147 больниц в своих поселках и 546 клиник в деревнях за этот период, в целом обеспечивая доступность медицинских услуг в каждом населенном пункте и деревне,

С 2016 по 2020 год зарегистрированная заболеваемость туберкулезом в этом районе снизилась на 64% благодаря таким мерам, как бесплатные медицинские осмотры и бесплатная госпитализация, и изоляция. Синьцзян еще больше улучшит возможности и качество медицинских услуг, чтобы принести пользу большему числу жителей, добавил Цуй.