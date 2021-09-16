Нанкин, Китай, 16 сентября, 2021, 03:15 — ИА Регнум. В провинции Цзянсу на востоке Китая, одном из крупнейших внешнеторговых центров страны, в первые восемь месяцев 2021 года наблюдался устойчивый рост внешней торговли, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Торговля Китая и ЕС

Объем импорта и экспорта Цзянсу вырос на 17,1% в годовом исчислении до более чем 3,28 трлн юаней (около $509 млрд) с января по август, по данным Нанкинской таможни. Экспорт вырос до более чем 2,03 трлн юаней, что на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как импорт превысил 1,25 трлн юаней, увеличившись на 14,7% в годовом исчислении.

За восемь месяцев объем торговли провинции с Европейским союзом, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Соединенными Штатами и странами, расположенными вдоль «Пояса и пути», увеличился на 18,4%, 20,8%, 13,2% и 21,9% соответственно.

Внешняя торговля предприятий Цзянсу, финансируемых из-за рубежа, продемонстрировала высокие показатели: общий объем вырос на 10,7% в годовом исчислении до почти 1,76 трлн юаней, что составляет более половины от общего объема внешней торговли провинции.