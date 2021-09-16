Чжэнчжоу, Китай, 16 сентября, 2021, 03:12 — ИА Регнум. Объем внешней торговли провинции Хэнань в центральном Китае увеличился на 46,8%, сообщает местная таможня, передает 15 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Общая стоимость импорта и экспорта провинции в центральном Китае за этот период достигла 477 млрд юаней (около $74 млрд), свидетельствуют данные таможни Чжэнчжоу. Из общего объема экспорт вырос почти до 296 млрд юаней, что на 43,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как импорт превысил 181 млрд юаней.

Комплексные бондовые зоны в провинции способствовали примерно 66% общего роста внешней торговли, что составило более половины общей стоимости импорта и экспорта Хэнани за этот период.