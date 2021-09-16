Нью-Йорк, США, , 03:11 — REGNUM Решение пускать в зал Генеральной Ассамблеи ООН только вакцинированных от коронавирусной инфекции вызывает разочарование у России. Об этом 15 сентября говорится в письме постоянного представителя РФ при организации Василия Небензи.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

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Документ был направлен генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, председателю 76-й сессии Генассамблеи Абдулле Шахиду, а также постпредам всех стран организации. Требование предъявлять сертификат о прививке для прохода в зал было выпущено в соответствии с предписаниями властей американского города Нью-Йорк, в котором находится штаб-квартира ООН.

Небензя подчернил, что это решение противоречит договору от 1947 года между Объединенными Нациями и США по поводу штаб-квартиры организации. Кроме того, по словам дипломата, оно нарушает устав организации. Постпред отметил, что из-за указанного ограничения игнорируются права тех, кто переболел COVID-19 или не имеет возможности сделать прививку из-за медицинских противопоказаний.

Небензя также добавил, что действия руководства ООН нарушают права лиц, привитых вакцинами, которые не получили одобрения Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Как сообщало ИА REGNUM, 76-я сессия Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) открылась 14 сентября. В начале мероприятия Абдулла Шахид заявил, что, если страны «смогут объединиться, то весь вакцинировать будет вакцинирован от COVID-19 к концу 2022 года».

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