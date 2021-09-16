Пхеньян, 16 сентября, 2021, 03:07 — ИА Регнум. Пуск двух баллистических ракет из уезда Яндок в провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря осуществила Северная Корея. Об этом 16 сентября сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

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Отмечается, что целью учебной контрольной стрельбы было подтверждение практичности железнодорожно-мобильной ракетной системы, оценка её боеготовности и способности к выполнению огневых задач нового полка, а также отработка порядка боевого действия. Уточняется, что железнодорожный ракетный комплекс был развёрнут в стране впервые.

Железнодорожно-мобильный ракетный полк, согласно полученному огневому заданию, нанёс точный удар по целям, размещённым на расстоянии 800 км от точки запуска. Руководство учебной контрольной стрельбой осуществлял член президиума политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, секретарь ЦК партии, начальник генштаба Корейской народной армии (КНА) Пак Чон Чхон. Лидер КНДР Ким Чен Ын на испытаниях не присутствовал.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замруководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон назвала запуски баллистических ракет и испытания новых ракетных систем Северной Кореи нормальной деятельностью по развитию обороноспособности страны.