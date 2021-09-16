Мытищи, Московская область, 16 сентября, 2021, 03:08 — ИА Регнум. В арбитраж Московской области от налогового органа поступил банкротный иск в адрес ЗАО «Мытищинский завод «Военный знак». Претензии суд до 11 октября 2021 года оставил без движения для устранения недочётов, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Истцом в деле выступает ИФНС по г. Мытищи. Заявление было подано 8 сентября 2021 года, но судья Алчаков оставил его без движения. Заявителем среди прочего не приложены неисполненные или частично не исполненные решения налогового органа о взыскании задолженности за счёт денежных средств и имущества должника.

Сумма иска неизвестна.

По данным ЕГРЮЛ, завод был учрежден в июле 1997 года. Директор с 2018 года — Михаил Дьяконов. На сайте предприятия уточняется, что оно имеет собственное производство нагрудных знаков, медалей и орденов. По открытым данным, заказчиком продукции было как МВД РФ, так и Минобороны России. В целом ЗАО было исполнителем свыше 40 госконтрактов на общую сумму более 40,4 млн рублей.