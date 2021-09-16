Пекин, 16 сентября, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Издательское управление Китая запустило кампанию по сбору проектов для продвижения общенациональной кампании по чтению и создания здоровой атмосферы для этой привычки в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

Чтение

В рамках кампании будут отобраны и рекомендованы проекты, связанные с чтением, которые посвящены столетию Коммунистической партии Китая и способствуют изучению и просвещению в сфере истории партии, сообщает Национальное управление печати и публикаций КНР.

В список кандидатов также будут включены проекты, которые могут улучшить возможности для чтения на начальном уровне и расширить общественные места для чтения, а также проекты, в которых используются новые технологии для изучения мультимедиа и многоплатформенного чтения.