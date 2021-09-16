Шанхай, Китай, 16 сентября, 2021, 03:01 — ИА Регнум. Шанхай начал вводить вакцины против COVID-19 иностранным получателям в возрасте от 12 до 17 лет в городе 15 сентября, согласно данным управления городской рабочей группы по профилактике и борьбе с эпидемиями, сообщает агентство Синьуха.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

Эти несовершеннолетние могут добровольно использовать свои паспорта, международные проездные документы или удостоверения личности для бронирования вакцинации через онлайн-платформу. Соответствующая информация о родителях или опекунах, включая имена, сертификаты и номера телефонов, должна предоставляться одновременно.

Несовершеннолетние иностранцы в сопровождении родителей или законных опекунов должны подписать свое информированное согласие перед вакцинацией. В июне Китай одобрил экстренное использование своих инактивированных вакцин от COVID-19 для несовершеннолетних в возрасте от 3 до 17 лет.