Гонконг, Китай, 16 сентября, 2021, 02:58 — ИА Регнум. Полиция Гонконга подтвердила газете Global Times, что никто на рейсе, направлявшемся из Гонконга на материковую часть Китая, не пострадал после сообщения о взрывном устройстве, сообщает 12 сентября газета Global Times.

Цитата из к/ф «Специалист». Реж. Луис Льоса. 1994. США Подготовка взрывного устройства

Полиция сообщила, что утром 11 сентября она получила сообщение, в котором утверждалось, что бомба была заложена в самолет, вылетающий из Гонконга в Пекин в 10:40 утра по местному времени. К тому времени, когда полиции стало известно об этом сообщении, рейс уже вылетел из Гонконга. Полиция заявила, что немедленно приняла меры для устранения чрезвычайной ситуации и что никто не пострадал.

С тех пор выяснилось, что взрывное устройство представляло реальную угрозу, полиции еще предстоит произвести аресты. Дело расследуется, сообщили в полиции. Авиакомпания Cathay Pacific также подтвердила газете Global Times, что для эвакуации пассажиров и экипажа рейса CX390 была развернута аварийная горка после того, как власти получили информацию о сообщенной угрозе безопасности.

«Мы будем продолжать оказывать необходимую помощь и поддержку заинтересованным пассажирам. Авиакомпания также продолжит сотрудничать с властями в расследовании», — говорится в сообщении компании.

Cathay Pacific сообщила, что небольшое число пассажиров получили незначительные ушибы в процессе эвакуации, им была оказана своевременно соответствующая медицинская помощь и ни одному из них не потребовалась госпитализация.