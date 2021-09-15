Пекин, 16 сентября, 2021, 02:56 — ИА Регнум. Четыре белых колпицы прибыли на озеро Маинху в уезде Дучан провинции Цзянси на востоке Китая 11 сентября, став первой партией перелетных птиц, прибывших в район озера Поянху в этом году, сообщает агентство Синьхуа.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Перелетные птицы

По данным станции Дучан Бюро управления национальным природным заповедником озера Поянху, птицы приземлились на день раньше, чем в прошлом году. Вот уже девятый год подряд, когда перелетные птицы прилетают на озеро Маинху для своей первой остановки в зимние месяцы с 2013 года.

Отметим озере Поянху площадью более 3200 квадратных километров ежегодно зимует до 700 000 перелетных птиц.