Париж, , 02:56 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об успешном завершении в африканском регионе Сахель операции по нейтрализации главы территориальной структуры террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом в ночь на 16 сентября Макрон написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Миротворцы ООН в Африке Dawit Rezene

Эммануэль Макрон «Аднан Абу Валид аль-Сахрауи, лидер террористической группировки «Исламское государство в Большой Сахаре» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был нейтрализован французскими войсками. Это ещё один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группами в Сахеле».

По словам французского президента, в этот вечер «нация думает обо всех своих героях, погибших за Францию в Сахеле в операциях Сервала и Бархана».

«Вместе с нашими африканскими, европейскими и американскими партнёрами мы продолжим эту борьбу», — подчеркнул Макрон.

Позднее уничтожение главаря террористов подтвердили во французском военном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция возобновила проведение совместных военных операций против террористов в Мали, в том числе в рамках операции «Бархан».

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