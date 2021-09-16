Париж, 16 сентября 2021, 02:56 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об успешном завершении в африканском регионе Сахель операции по нейтрализации главы территориальной структуры террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом в ночь на 16 сентября Макрон написал на своей странице в социальной сети Twitter.
По словам французского президента, в этот вечер «нация думает обо всех своих героях, погибших за Францию в Сахеле в операциях Сервала и Бархана».
«Вместе с нашими африканскими, европейскими и американскими партнёрами мы продолжим эту борьбу», — подчеркнул Макрон.
Позднее уничтожение главаря террористов подтвердили во французском военном ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, Франция возобновила проведение совместных военных операций против террористов в Мали, в том числе в рамках операции «Бархан».
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