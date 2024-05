Нью-Йорк, США, 16 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Нью-йоркский коллектив MICHELLE вернулся с новостями о своем предстоящем альбоме «AFTER DINNER WE TALK DREAMS» и поделился «SYNCOPATE» в качестве ведущего сингла, информирует The Line Of Best Fit.

Музыка

MICHELLE рассказали о новом релизе следующее: «Песня по своей сути о желании. Сообщая о своем желании, вы можете чувствовать себя уязвимыми, поэтому мы хотели немного повеселиться и показать нашу фанковую и соблазнительную сторону. Это действительно похоже на то, что мы впервые открываемся, выпустив эту песню в свет».

Помимо сотрудничества с Two Inch Punch в этом году, MICHELLE также выпустили двуязычный ремикс на трек японской рок-группы CHAI «FYO» в апреле. Альбом группы «AFTER DINNER WE TALK DREAMS» выйдет вслед за их дебютным альбомом 2018 года «HEATWAVE».