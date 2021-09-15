Самара, 16 сентября, 2021, 02:49 — ИА Регнум. Самарский арбитражный суд признал обоснованными банкротные претензии АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» к экс-директору «Самаратранснефть-терминал» Роману Ружечко, ставшему фигурантом громкого дела «о грязной нефти». В отношении Ружечко был введён первый этап процедуры несостоятельности — реструктуризация долгов гражданина. Вердикт еще может быть оспорен, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В качестве финансового управляющего для бизнесмена выбран Денис Космачев — участник ассоциации МСРО «Содействие». Отчет управляющего суд заслушает 13 декабря 2021 года. Тогда же будет решен вопрос о дальнейшем этапе.

В реестр кредиторов также были включены претензии банка на сумму 540 352 678,66 рубля. В обосновании требований лежит договор поручительства и кредит от 2018 года.

Напомним, Ружечко был гендиректором компании «Самаратранснефть-терминал», а позднее стал одним из десяти фигурантов уголовного дела о грязной нефти.

События, связанные с ухудшением качества нефти, которая поступала по российскому магистральному трубопроводу «Дружба», произошли весной 2019 года. На качество пожаловалась компания «Белнефтехим». Проверка, проведенная позднее, показала превышение нормы содержания хлорорганики. По данным следствия, нефть могли загрязнить умышленно на самарском терминале.