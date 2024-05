Лондон, 16 сентября, 2021, 02:38 — ИА Регнум. Британская танцевальная группа Stats объявила о своем последнем релизе — расширенном издании их прошлогоднего альбома «Powys 1999», а также об заключительном концерте, который они дадут в Лексингтоне в Лондоне.

Музыка

Stats анонсировали расширенное издание альбома «Powys 1999» вместе с ранее невыпущенным треком под названием «All I Wanna Do Is Please Please Please». Делюкс издание будет включать в себя ремиксы, демо-записи и бонус-треки. Лидер группы Эд Сид объясняет: «В пятницу, 19 ноября 2021 года, мы выпускаем 18-трековое подарочное издание «Powys 1999». Он включает в себя дополнительные песни с сессий альбома и ремиксы. В этот вечер мы проведем вечеринку в честь выпуска издания в Лексингтоне в Лондоне. Это будет последнее в истории Stats».

«All I Wanna Do Is Please Please Please» доступна на стриминговых площадках сейчас. «Powys 1999 (Deluxe Edition)» выйдет на лейбле Memphis Industries 19 ноября, в тот же день, когда состоится последнее шоу Stats в Лексингтоне в Лондоне.