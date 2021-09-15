Санкт-Петербург, 16 сентября, 2021, 02:34 — ИА Регнум. Аварийную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» совершил пассажирский самолет авиакомпании «Россия», 15 сентября сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Дарья Драй ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

Воздушное судно летело из турецкого города Анталья. На борту самолета находились 95 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал. Ведомство организовало проверку по факту случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября самолет, следовавший курсом Краснодар — Пермь, не смог с первого раза приземлиться в пермском аэропорту из-за неисправности шасси и был вынужден уйти на второй круг.