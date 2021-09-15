Москва, 16 сентября, 2021, 02:33 — ИА Регнум. В эфире Классного радио Российского движения школьников состоялась встреча выпускников РДШ с исполнительным директором РДШ Ириной Плещёвой в рамках нового проекта «Открытый факультет при Корпоративном университете РДШ».

Shelkovoy Российское движение школьников

Участниками мероприятия стали 25 активистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской, Кировской, Брянской, Оренбургской, Кемеровской, Владимирской, Нижегородской, Пензенской, Орловской областей, Республики Коми, Республики Марий Эл и Татарии.

В рамках первой встречи нового проекта участники обсудили роль выпускников РДШ в деятельности всей организации, поделились своим опытом участия в проектах и направлениях РДШ на региональном и федеральном уровнях и изъявили желание пройти стажировку в отделах Федерального офиса Российского движения школьников.

«Я нереально счастлива, что сегодня встретилась со своими РДШашными друзьями и мы вспомнили все наши поездки и мероприятия, которые нам подарило Российское движение школьников, — рассказала журналистам выпускница РДШ Ксения Ворошилова, студентка 1-го курса МГКИ, — Новый проект Корпоративного университета РДШ предоставляет возможность выпускникам продолжать развиваться вместе с Российским движением школьников, реализовывать им свои идеи и проекты, быть организаторами федеральных конкурсов и фестивалей — это безумно круто. В дальнейшем я бы очень хотела работать в этой организации, потому что в этом году помогала в организации Большого школьного пикника и Спортфеста РДШ. Мне это очень интересно».

На встрече для участников был проведён интенсив, где ребята смогли проявить свои лидерские качества и продемонстрировать навыки работы в команде. По итогам мероприятия Корпоративным университетом Российского движения школьников будут отобраны выпускники, которых пригласят к работе в роли тим-лидеров на Всероссийский родительский форум РДШ в городе Воронеж 15−17 октября 2021 года. Тим-лидеры будут входить в состав Организаторов форума и выполнять важные функции по подготовке и проведению всего мероприятия.

«Идея создания открытого факультета РДШ появилась у самих ребят, когда они, закончив учиться в школе, не перестали интересоваться жизнью Российского движения школьников. Ведь участвуя в проектах РДШ, они развивали креативность, находили поддержку идей, знакомились с новыми друзьями. Поэтому им хочется быть по-прежнему с нами, и это прекрасно! Вместе мы сможем достичь большего!» — сказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещёва.

Открытый факультет при Корпоративном университете РДШ — это добровольное объединение активной студенческой молодёжи в возрасте от 16 лет, представляющее собой выпускников Российского движения школьников, которые желают внести свой личный вклад в развитие РДШ в регионах. Открытый факультет призван создать в регионах общественное объединение выпускников Российского движения школьников, а также людей, неравнодушных к деятельности РДШ, которые будут вовлечены в процесс реализации проектов и программ РДШ в региональных отделениях. Деятельность Открытого факультета при Корпоративном университете РДШ направлена на развитие кадрового резерва регионов в области образования и наставничества. Открытый факультет сможет дать участникам возможность продолжить работать в проектах и программах Российского движения школьников в качестве организаторов, соорганизаторов и наставников и будет способствовать совершенствованию у них необходимых компетенций для профессионального и личностного роста и развития. Начало формы

Корпоративный университет РДШ функционирует и развивается внутри Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников. Он был создан в декабре 2018 года, а первые его онлайн-курсы стали доступны для изучения с января 2019 года. 13 октября 2020 года Корпоративный университет РДШ получил лицензию на право ведения образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей и взрослых, программам дополнительного профессионального образования. Образовательный портал КУ РДШ (rdsh.education) ориентирован на 4 группы пользователей и призван повысить уровень компетенций в сфере воспитания и социализации подрастающего поколения: школьники и их родители, педагоги, руководители образовательных организаций РФ. Для них создано 18 образовательных программ. 15 из них доступны для педагогов, 14 — для руководителей учебных организаций, 13 — для школьников и 12 — для родителей. В настоящее время на портале зарегистрировано около 70 000 пользователей, из которых более 26 тысяч слушателей успешно освоили онлайн-курсы.