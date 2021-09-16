Приштина, , 08:11 — REGNUM Суд первой инстанции в Приштине 15 сентября предъявил два обвинения депутату из рядов правящей партии Косово Движение за самоопределение Валёну Рамадани.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Рамадани обвиняется в применении слезоточивого газа в парламенте Косово в марте 2018 года и создании препятствий чиновникам в выполнении их служебных обязанностей.

Сам Рамадани назвал свои действия нацеленными на защиту территориальной целостности Косово — акция Рамадани была призвана привлечь внимание к демаркации границы между Косово и Черногорией, согласно которой, как считают в его партии, Косово потеряло 8200 га территории.