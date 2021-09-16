Берлин, , 08:10 — REGNUM Президент Косово Вьоса Османи 15 сентября в ходе визита в Германию заявила, что в ходе диалога с Сербией не будет обсуждаться территориальная целостность и независимость Косово.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе дискуссии в сети по внешней политике (DGAP) с послом Вольфгангом Ихинджером Османи заявила, что Сербия отказывается от любого предложения Приштины и ставит своей целью подрыв репутации Косово на международной арене.

При этом Османи подчеркнула, что международное признание Косово будет способствовать стабилизации Западных Балкан.

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