Берлин, 16 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 15 сентября в ходе визита в Германию заявила, что в ходе диалога с Сербией не будет обсуждаться территориальная целостность и независимость Косово.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе дискуссии в сети по внешней политике (DGAP) с послом Вольфгангом Ихинджером Османи заявила, что Сербия отказывается от любого предложения Приштины и ставит своей целью подрыв репутации Косово на международной арене.

При этом Османи подчеркнула, что международное признание Косово будет способствовать стабилизации Западных Балкан.