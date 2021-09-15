Тверь, 16 сентября, 2021, 02:10 — ИА Регнум. Семья из трёх человек погибла, по предварительным данным, из-за неисправности газовой колонки в многоквартирном доме в Тверской области. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного Комитета РФ по региону.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM Газовая колонка

Трагедия произошла в городе Бежецке. Женщина, её супруг и несовершеннолетняя дочь супругов были обнаружены без признаков жизни в квартире дома по переулку Воздвиженскому. Признаков насильственной смерти и взлома квартиры обнаружено не было. При осмотре места происшествия в квартире была найдена неисправность газовой колонки.

Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства, которые привели к трагедии. Точная причина гибели людей будет установлена по результатам экспертиз. Также в рамках расследования будет «дана правовая оценка действиям (бездействиям) органов профилактики, а также работникам контролирующих органов, отвечающих за проверку соответствия правил безопасности установленным нормам».

Ранее ИА REGNUM сообщало о состоянии четырёх пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Липецкой области.