Москва, , 02:06 — REGNUM Выражение воли народа России является высшим смыслом выборов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе видеообращения, размещенного 16 сентября на сайте Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь главы государства была посвящена предстоящим выборам в Госдуму. По его словам, воля народа служит главным источником власти в стране.

«Подчеркну, высший смысл выборов — это, прежде всего, выражение воли народа России как главного источника власти, реализация конституционного права граждан определять дальнейшее развитие страны, которую все мы хотим видеть суверенной и благополучной», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что состояние государства существенно связано с деятельностью Госдумы из-за ее роли в законодательном процессе в РФ.

«Реализация всех наших планов в огромной степени зависит от грамотной, компетентной работы Государственной Думы. Это один из ключевых органов в системе государственной власти России. Ей принадлежит главная роль в законодательном процессе», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Путин заявил, что РФ нужен «сильный и авторитетный» парламент, который бы действовал «в интересах России и российского народа».

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