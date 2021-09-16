Скопье, , 08:10 — REGNUM В Избирательный кодекс Северной Македонии 15 сентября были внесены изменения, согласно которым все фонды, государственные предприятия и юрлица, распоряжающиеся государственным капиталом должны сообщать в агентство по борьбе с коррупцией сведения о том, какими автомобилями они располагают и в каком состоянии те находятся.

«Выборы, выборы...» Цитата из х∕ф «День выборов». Реж. Олег Фомин. 2007. Россия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, изменения были внесены по предложению бюро по демократическим институтам и правам человекаОБСЕ.

Комиссия по борьбе с коррупцией должна публиковать список таких автомобилей и их регистрационных номером, чтобы каждый мог отметить случай использования такой техники в ходе выборов. Законопроект поддержали 78 депутатов из 120.

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