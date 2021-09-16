Приштина, , 08:08 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 15 сентября выступил в качестве свидетеля на судебном слушании, посвященном рассмотрению обвинения в отношении бывшего кандидата в депутаты из рядов Социал-демократической инициативы Хаджи Хоти.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

В 2019 году, в период предвыборной компании, Хоти разместил на своей странице в социальной сети запись: «Альбин Курти должен покинуть Косово или его убьют». После отставки правительства Курти и прихода на пост премьер-министра его преемника и недоброжелателя Авдуллы Хоти Хаджи Хоти покинул следственный изолятор.

Хоти обвиняют в призыве к насилию. Прокурором выступит Яворка Прилинчевич, судя по фамилии — славянка.

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