Лос-Анджелес, США, 16 сентября, 2021, 01:55 — ИА Регнум. Американский поп-дуэт Magdalena Bay поделились видео на новую песню под названием «You Lose!», которая должна появиться на их предстоящем дебютном альбоме, сообщил дуэт в своих социальных сетях.

(сс) Eric Nopanen Музыка

https://www.instagram.com/p/CTklU1nJNZf/

«У нас закончился бюджет на съемку клипа, мы потеряли нашу собаку, и мы отстой в баскетболе», — пояснили дуэт Мики Тененбаум и Мэтью Левин. «Иногда ты выигрываешь, но чаще всего проигрываешь!»

Новый альбом Magdalena Bay «Mercurial World» выйдет на стриминговых площадках 8 октября. Он также включает в себя ранее опубликованные синглы «Secrets (Your Fire)» и «Chaeri».