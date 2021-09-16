Брюссель, , 08:07 — REGNUM С 15 сентября Евросоюз будет признавать электронные сертификаты о вакцинации против коронавируса, выданные в Албании.

Сертификат о вакцинации (с) М. Денисов. Mos.ru

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, также албанские сертификаты будут признавать в 15 странах, не входящих в ЕС, но также подключенных к европейской системе распознавания сертификатов.

Также 15 сентября ЕС одобрил сертификаты о вакцинации, выданные в Андорре, в Израиле, Монако, на Панаме и на Фарерских островах.

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