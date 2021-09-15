Яунде, 16 сентября, 2021, 01:42 — ИА Регнум. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиков в Восточном регионе Камеруна, сообщает пресс-служба местной полиции.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Сообщается, что авария произошла возле деревни Банганте. По предварительной версии, водитель легковушки превысил скорость и допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем. От столкновения легковой автомобиль загорелся. В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в салоне легковушки.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа в Камеруне произошло два ДТП с участием пассажирских автобусов. В результате аварий погибли не менее 38 человек.