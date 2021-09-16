Нью-Йорк, США, , 01:41 — REGNUM Все возможности по доставке гуманитарной помощи в Сирию рассматриваются в настоящее время Соединёнными Штатами. Такое заявление сделал в ходе заседания Совета безопасности Организации Объединённых наций (ООН) заместитель постоянного представителя США при ООН Джеффри де Лаурентис.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

Лаурентис пояснил, что США поддерживают все возможности по доставке помощи нуждающимся жителям Сирии.

«Мы привержены тому, чтобы способствовать увеличению помощи как посредством трансграничного механизма, так и через линии соприкосновения», — указал заместитель постпреда США при ООН.

Напомним, резолюция по продлению трансграничной помощи в Сирии была принята Совбезом ООН 9 июля. Документ был подготовлен при участии России, США, Ирландии и Норвегии, он продлевает на год работу единственного пункта пропуска «Баб-эль-Хава» на границе Турции и Сирии. Условием продления работы пункта является предоставление генеральным секретарём ООН через полгода доклада о работе механизма трансграничной помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил Совбезу ООН об оккупации части Сирии военными США и разграблении ими нефтяных ресурсов страны.

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