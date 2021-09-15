Нью-Йорк, США, 16 сентября, 2021, 01:41 — ИА Регнум. Все возможности по доставке гуманитарной помощи в Сирию рассматриваются в настоящее время Соединёнными Штатами. Такое заявление сделал в ходе заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) заместитель постоянного представителя США при ООН Джеффри де Лаурентис.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Лаурентис пояснил, что США поддерживают все возможности по доставке помощи нуждающимся жителям Сирии.

«Мы привержены тому, чтобы способствовать увеличению помощи как посредством трансграничного механизма, так и через линии соприкосновения», — указал заместитель постпреда США при ООН.

Напомним, резолюция по продлению трансграничной помощи в Сирии была принята Совбезом ООН 9 июля. Документ был подготовлен при участии России, США, Ирландии и Норвегии, он продлевает на год работу единственного пункта пропуска «Баб-эль-Хава» на границе Турции и Сирии. Условием продления работы пункта является предоставление Генеральным секретарём ООН через полгода доклада о работе механизма трансграничной помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил Совбезу ООН об оккупации части Сирии военными США и разграблении ими нефтяных ресурсов страны.