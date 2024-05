Лондон, 16 сентября, 2021, 01:40 — ИА Регнум. Британский инди-рок/дэнс-поп коллектив Metronomy представили неожиданный совместный мини-альбом под названием «Posse EP Volume 1», в котором представлены коллаборативные треки с участием Biig Piig, Sorry и других, информирует The Line Of Best Fit.

(сс) StockSnap Музыка

После того, как группа намекнула в своих социальных сетях на новую музыку в начале этой недели, напомнив фанатам, что «обычно альбом Metronomy выходит каждые два-три года», Metronomy выпустили альбом «Posse EP Volume 1», пятитрековый мини-альбом с коллаборациями. В нем представлены совместные работы с Pinty, Biig Piig, Spill Tab, Sorry, Brian Nasty и Folly Group. В Твиттере основатель коллектива Джо Маунт написал: «Я сделал этот мини-альбом после завершения нового альбома Metronomy (!), пожалуйста, используйте его в том же духе, в каком он был сделан; откройте для себя новых исполнителей и поделитесь музыкой со своими друзьями».