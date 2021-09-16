Белград, 16 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Глава Сербии Александр Вучич 15 сентября прокомментировал намерение премьер-министра Косово Альбина Курти ввести режим взаимности в отношениях с Сербией весной 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Вучич заявил, что не может поделать ничего с Курти, однако введение Косово режима взаимности на товары из Сербии будет означать нарушение Брюссельских соглашений.

Напомним, импорт из Косово в Сербию крайне ограничен и по крайней мере в 10 раз меньше импорта из Сербии в Косово. В Сербию косовские товары не могут попасть из-за маркировки непризнанного Сербией государства. В случае, если подобные правила будут применяться к сербским товарам, пострадает именно Сербия.